كشفت دراسة حديثة أن التلفزيون هو الوسيط المفضل لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما في ألمانيا.

وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "كيه كيه إتش" أن 85% من الأطفال في هذه الفئة العمرية يفضلون بوضوح مشاهدة التلفزيون مقارنة بالوسائط الأخرى، بينما جاء في المرتبة الثانية الكمبيوتر اللوحي (63%) والهاتف الذكي (59%).

فقط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما يستخدمون الهاتف الذكي (90%) أكثر قليلا من التلفزيون (86%).

شمل الاستطلاع 1001 فرد من الأباء الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما.

وتنصح الخبيرة تانيا برونرت من الاتحاد المهني الألماني لأطباء الأطفال والمراهقين بعدم إتاحة مشاهدة الشاشات قبل سن الثالثة والتخلي تماما عن الاستخدام لدى الأطفال الأقل عمرا.