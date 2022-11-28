أعلنت شركة (أمازون) وقف أعمالها في مجال التوزيع بالجملة في الهند.

وأوضح موقع "تك كرانش" التقني، أن القرار هو الأحدث في سلسلة من الإغلاقات لعملاق التجارة الإلكترونية في السوق الخارجية الرئيسية حيث استثمرت أكثر من 7 مليارات دولار في العقد الماضي.

وذكرت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أنها ستوقف موقع التجارة الإلكترونية بالجملة (Amazon Distribution) المتاح في متاجر الأحياء الصغيرة في "بنغالورو" و"ميسور" و"هوبلي".

وقال متحدث باسم الشركة - في بيان - "نحن بصدد إيقاف هذا البرنامج بطريقة تدريجية لرعاية العملاء والشركاء الحاليين".