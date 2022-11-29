ذكرت منصة المراسلات الفورية الشهيرة (واتساب)، أمس، أن التقارير حول تسريب بيانات المستخدمين استندت إلى لقطات شاشة «لا أساس لها».



وأوضحت «واتساب» - وفقا لموقع «وايون» الإخباري - أنه «بعد التقارير التي تفيد بأن أرقام هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم WhatsApp معروضة للبيع على Dark Web، نفت الشركة أن أيا من بياناتها قد تم تسريبها».



وتمتلك المنصة ما يقرب من ملياري مستخدم، وأفادت تقارير إخبارية سابقة بأن من بينهم 487 مليون مستخدم تم عرض بياناتهم للبيع من 84 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا، وفقا لتقرير صادر عن Cybernews.