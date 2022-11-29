فككت الشرطة شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وأوقفت 49 مشتبها بهم من دول مختلفة، بينهم 6 يعتبرون «أهدافا مهمة» في دبي، على ما أعلنت يوروبول أمس.



وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون في بيان إنه تم في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.



وكان المصدر الأساسي للكوكايين هو أميركا اللاتينية، وكانت المادة المخدرة تمر عبر مرفأي أنتويرب وروتردام.



وجاء في البيان «اجتمع مهربو مخدرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ «كارتيل ضخم» كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا».

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبهين يعدان «مهمين للغاية» على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصين على صلة بإسبانيا وآخرين على ارتباط بفرنسا.

وأوقف 13 شخصا في إسبانيا و6 في فرنسا و10 في بلجيكا، بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.