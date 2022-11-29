نظمت وزارة الصحة أمس ورشة عمل بعنوان «القيادة الصحية من أجل التغيير الإيجابي» بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون وجامعة هوبكنز بهدف تعزيز قدرات القيادات الوسطى.



وأعرب ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت أسد حفيظ في كلمته خلال حفل الافتتاح عن الأمل بأن يتم تقديم هذه الدورة التدريبية بشكل مستدام لمجموعات متتالية من كبار المسؤولين في وزارت الصحة في الاقليم، لافتا الى اختيار عدد من الخبراء من مختلف التخصصات في هذا التدريب لتقديم الأدوات وأفضل الممارسات التي تحقق نتائج مؤثرة في مجال الصحة العامة.



وأكد حفيظ أن المشاركين في البرنامج هم مسؤولون بوزارات الصحة في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يمكنهم البرنامج من تعزيز قدراتهم القيادية في مجالات التفكير والتواصل والشراكة المجتمعية وإشراك أصحاب المصلحة وإعداد السياسات وتخطيط البرامج لتحقيق التنمية المؤثرة وتنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الصحة العامة.



من جهتها، أكدت مديرة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان في كلمة مماثلة إن حرص الوزارة على جعل «القيادة الصحية من أجل التغيير الإيجابي» عنصرا أساسيا في ورش العمل المقدمة لموظفيها.