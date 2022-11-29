الملا: قاعدة «سايتوسين» النيتروجينية تتعرض لطفرات تحولها إلى أدينين في جين كافيولن



حنان عبدالمعبود



أعلن الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث بمعهد دسمان للسكري البروفيسور فهد الملا عن اكتشاف الباحثين في علم الوراثة، في معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لطفرة جينية واحدة تسبب مضاعفات كبيرة لثلاث عوامل اختطار وهي السمنة في منطقة البطن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية.



وقال البروفيسور الملا في تصريح له: أجريت هذه الدراسة على 479 مريضا من الكويتيين والعرب، حيث توصل العلماء لقاعدة نيتروجينية واحدة وهي سايتوسين، وتتعرض هذه القاعدة لطفرات جينية تجعلها تتحول إلى أدينين في جين كافيولن-واحد وهذا التحول يعرض العرب أكثر من غيرهم من الأعراق للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وقد تم نشر هذا البحث في المجلة الجينية العالمية (Frontiers in Genetics).



الجدير بالذكر أن اكتشاف طفرة واحدة تتسبب بثلاث عوامل اختطار مجتمعة في شخص واحد كان مخفيا عند العلماء، كما قال الباحث الأساسي في هذه الدراسة، د.أشرف المدهون من المعهد: اكتشاف هذه الطفرة عند العرب يفسر سبب انتشار السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية في الكويت، كما أكد على امكانية اجتماع عامل خطورة رابع آخر وهو مرض السكري لمن لديهم هذه الطفرة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة مسببات عوامل الاختطار الثلاثية وطرق تصحيحها من خلال علاج هذه العوامل الثلاثة الواحد تلو الآخر.

وأفاد البروفيسور فهد الملا، بأن هناك علامات تشير لإمكانية تفاقم الحالة المرضية لمن لديهم العوامل الثلاثة المذكورة وحدوث عامل اختطار رابع آخر، اذ إن حدوث هذه الاعتلالات معا يعرض المريض للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



من جهته، يحث البروفيسور فهد الملا الكويتيين بشكل خاص والعرب بشكل عام على أن يولوا مزيدا من الاهتمام بنظامهم الغذائي وممارسة الرياضة بشكل أكبر وبالأخص لحاملي هذه الطفرة الجينية.

كما أشار إلى أن نتائج هذه الدراسة مهمة في عملية تطوير أي تشخيص جيني، حيث يتطلب وجود كفاءة عالية لتكنولوجيا فك التسلسل الجيني، لاسيما للأمراض المعقدة جينيا مثل مرض السكري.



كما دعا البروفيسور الملا الكويتيين والذين يعانون من «عوامل الاختطار الثلاثية بالأخص للتواصل مع معهد دسمان للسكري للمشاركة في البحوث العلمية لمعرفة إذا كان من الممكن معالجة هذا الاضطراب لديهم».