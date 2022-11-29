حفل «الجميرا» تجهيزاته جديدة عن باقي الحفلات

لا يشرفني وأرفض بشدة الغناء مع مطربي المراقص!



ياسر العيلة



المطرب إبراهيم دشتي عاد مؤخرا من الرياض، حيث لبّى دعوة من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح منطقة «بوليفارد وورلد»، حول هذا الخبر وجديده من أعمال فنية وحفلات في الفترة المقبلة، تحدث إبراهيم دشتي لـ «الأنباء» قائلا: سعدت بالدعوة الكريمة من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لحضور افتتاح «بوليفارد وورلد»، هذا المكان الرائع الذي يجمع ثقافات 10 دول في موسم الرياض ويضم أكبر بحيرة اصطناعية في العالم واستمتعت بالفعاليات الكثيرة في هذا المكان مثل المنطاد الهوائي والغواصات والقوارب، بالإضافة إلى العروض المسرحية والموسيقية.



وعن جديده في الفترة المقبلة، قال: ما زلت في مرحلة التحضير لعدد من الأغاني الجديدة بعد أن حقق ألبومي الأخير «ليتك معي» نجاحا كبيرا والحمد لله.



وعن سبب النجاح الكبير الذي حققته أغنية «أنا المدعو» ومطالبة الجمهور له بغنائها في كل مكان بالرغم من عدم تحقيقها نسبة مشاهدات عالية في موقع «يوتيوب»، قال: هذه علامة استفهام كبيرة وغير مفهومة، فالأغنية وين ما أروح الجمهور يطلبها مني وحافظين كلماتها، وهذا يعني أنها نجحت مع الناس، أما لماذا لم تحقق نسبة مشاهدة عالية مقارنة بأغنيات تحقق ملايين المشاهدات لبعض المطربين والجمهور لا يتذكرها؟ رد: لا تعليق! وكشف دشتي عن أنه سيقوم قريبا بطرح أغنية مصرية بعنوان «خمسة جنيه» وهي من كلمات زياد حسن وألحان محمود الخيامي ولم يتبق لها سوى عملية الميكس وتجهيز فيديو لها.



وحول سبب قيامه بكتابة تغريدة من خلال حسابه على «تويتر» يرفض من خلالها الوقوف على مسرح واحد مع مطرب يغني في الديسكوهات والمراقص، قال: بالفعل أنا كتبت أن هذا الأمر لا يشرفني وأرفض بشدة الغناء مع مثل هؤلاء المطربين، خاصة أن فنانين كبارا كانوا يحلمون ويتمنون الغناء في الكويت، الحين أصبح أي أحد بإمكانه الغناء هنا للأسف، وأكمل: آخر حفلاتي كانت مع نجوم كبار مثل نبيل شعيل وحسين الجسمي وأنغام، وشاركت في الغناء مع تامر حسني وبعد هذه الأسماء المشرفة أغني مع مطربي المراقص؟!



وكشف دشتي عن أن حفله المقبل الذي سيقام 1 ديسمبر المقبل في قاعة بدرية بفندق الجميرا، والذي يشاركه الغناء فيه النجم الكبير خالد بن حسين والنجم جاسم محمد سيشهد الكثير من التجهيزات الخاصة والجديدة على الحفلات الغنائية بالكويت بالإضافة إلى تجهيزه لفقرة خاصة مع قائد الفرقة الموسيقية للحفل المايسترو د.أحمد العود، وأكمل: سوف أقدم في الحفل أغاني قديمة وحديثة بالإضافة لأغاني المطربين الكبار.



وعن وجوده في حفل واحد مع نجم بحجم خالد بن حسين، قال: منذ صغري وأنا متابع لكل أعماله وحضور مسرحياته وأنا من عشاق فنه وكثيرا ما كنت أغني أغنياته الشهيرة، وسبحان الله يأتي اليوم الذي أغني معه على مسرح واحد وهذا شرف لي ويسعدني.

وبالنسبة لزميله المطرب جاسم محمد قال: جاسم فنان وصوته حلو وإن شاء الله يسعد جمهوره بأعماله الجميلة.