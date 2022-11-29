عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير محمد جابر في تصريح لـ «الأنباء» أن دوره في المسلسل الدرامي الجديد «البوشية» سيكون مختلفا عن الأدوار التي قدمها أخيرا والتي ظهر فيها بشخصية «الملا» مثل مسلسل «أم هارون» مع الفنانة القديرة حياة الفهد و«نوح العين» مع النجم القدير محمد المنصور. وقال جابر: سأخرج من عباءة «الملا» في «البوشية»، حيث أجسد دورا «غير» عن السابق.



وأضاف: أقدم شخصية رجل بسيط طيب من رجال «أهل أول»، يحمل المحبة للجميع ويتعامل بنية صافية مع كل من حوله وسط أحداث شائقة تشهدها حكاية المسلسل الذي أشارك فيه بجانب كوكبة من النجوم مثل جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، محمد الصيرفي، شهاب حاجية، محمد الحملي، عبدالله الخضر، مشاري المجيبل، سلمى سالم وغيرهم، مشيدا بالنص المتميز الذي صاغه الكاتب القدير فايز العامر باقتدار، وبالانتاج الضخم للعمل وإنشاء قرية تراثية كويتية تنقل أجواء فترة الثلاثينيات لإضفاء الواقعية على القصة، مثنيا في نفس الوقت على جهود جميع «كاست» المسلسل تحت قيادة المخرج حسين أبل ليخرجوا في افضل صورة ممكنة.



وشدد جابر على أهمية الأعمال التراثية للجيل الجديد، لاسيما أنها تعرفهم بتاريخ بلدهم والعادات والتقاليد الاصيلة للاجداد.

وأردف: من خلال المسلسلات التراثية نحافظ على إرثنا الثقافي من الضياع في ظل الحداثة السائدة في العالم الآن، مشيرا الى أن التصوير مستمر في لوكيشن «البوشية» حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، متمنيا ان ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.



الجدير بالذكر ان الفنان القدير محمد جابر كشف الفترة الماضية عن كتابته لعمل تراثي جديد يحمل عنوان «الشحات».

وقال انه هدية منه إلى تلفزيون الكويت، كما أكد أن شخصية «العيدروسي» - التي قدمها عام 1965 في مسرحية «اغنم زمانك» وارتبطت به - نجحت نجاحا كبيرا، ومازالت راسخة في ذاكرة الجمهور.