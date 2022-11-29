القاهرة - محمد صلاح



رصدت «الأنباء» ظاهرة ارتباط عدد من نجمات الفن بخطوبة رسمية بنجوم الفن في مرحلة الشباب، وبعد فترة يتم الانفصال دون إعلان الأسباب، وسرعان ما يتزوج الطرفان زيجات أخرى تستمر حتى الآن، فما تلك العلاقات الرسمية التي لم يكتب لها الاستمرار؟



الفنانة منى زكي كانت مخطوبة لزميلها الفنان محمد الشقنقيري نجل المخرج ابراهيم الشقنقيري. وكان عمرها 16 عاما وتم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها في حينها، فيما خرج الطرفان ليؤكدا أنهما سيظلان صديقين.. وبعد سنوات كان إعلان زواجها من النجم أحمد حلمي.



الفنان تامر عبدالمنعم والفنانة زينة تم خطبتهما بشكل سري وتم فسخها أيضا كذلك بعيدا عن الإعلام.. بسبب رفضه الشديد عملها بالتمثيل وكانت مرشحة لبطولة فيلم (مذكرات مراهقة) ولم يتم الكشف عن علاقتهما إلا بعد أزمة زينة مع أحمد عز.



أثناء تصوير فيلم «أوعى وشك» نشأت علاقة عاطفية بين حنان مطاوع وأحمد رزق توجت بالخطبة عام 2005. ثم أعلن الثنائي انفصالهما بعد عام وقيل إن غيرة رزق الشديدة عليها هي السبب الرئيسي.. وبعد 7 أشهر تزوج رزق من سيدة مغربية بينما تزوجت مطاوع عام 2016.



المطرب المصري محمد فؤاد والفنانة صابرين ارتبطا بخطوبة وفي بداية تألقهما الفني بعد قصة حب جمعت بينهما. وسرعان ما تم فسخ الخطوبة، لتتزوج صابرين بعد ذلك مرتين من رجلي أعمال، ويتزوج فؤاد من فتاة من خارج الوسط الفني.



خلال مسلسل «الدالي» ارتبطت الفنانة مي نور الشريف بقصة حب مع الفنان الشاب عمرو يوسف وتمت الخطوبة لكن بعد أشهر قليلة أعلنا الانفصال بشكل راق ودون تصريحات ولوم وعتاب.



كانت قصة حب وخطبة المطرب أحمد سعد والفنانة ريم البارودي مثار دهشة رواد التواصل الاجتماعي لكثرة التقلبات والأحداث الدرامية حتى انتهت بالانفصال وزواج سعد من سمية الخشاب ثم علياء مصممة الأزياء.



الفنانة التونسية هند صبري ارتبطت مرتين رسميا، حيث تمت خطبتها الى الممثل السوري باسل خياط والمنتج المصري محمد حفظي، وتزوجت مرة واحدة من المصري أحمد الذي مازالت في عصمته.



سبق للفنانة المعتزلة حلا شيحة الارتباط بخطوبة وعقد القران مع الممثل والمطرب هاني عادل عضو فرقة (وسط البلد) الغنائية، لكن حدث الطلاق بعد أقل من خمسة أشهر للخلافات الشديدة بينهما عقب ترددها على جلسات الفنانات المعتزلات.