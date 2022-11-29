بالتعاون مع شركة علي عبدالوهاب المطوع، استضاف البنك التجاري الكويتي فريق عمل صيدليات المطوع لإجراء فحوصات طبية تتضمن قياس ضغط الدم والسكر وقياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم وتقديم النصائح والحلول بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة.



وقد جرى تنظيم هذه الفعالية بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية من مرض السكري وتشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحي، إيمانا منه بأهمية توفير الرعاية الصحية للموظفين.

هذا، وقد عمل الفريق المشارك على توعية الموظفين بخطورة الأمراض المزمنة، وكيفية العمل على تفاديها باتباع الإرشادات الطبية السليمة، متمنين لجميع موظفي «التجاري» دوام الصحة والعافية.



وبهذه المناسبة، التي حظيت بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع إن هذه الفعالية أتت حرصا من إدارة البنك على توفير مزيد من العناية بالكوادر البشرية، مشيدة بتجاوب واستحسان الموظفين لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة للموظفين تأكيدا على أن الوقاية خير من العلاج.



وفي ختام الفعالية، توجهت أماني الورع بالشكر الى فريق عمل صيدليات المطوع على جهودهم وتعاونهم مع الموظفين، مؤكدة استمرار البنك التجاري في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة التي تعمل على توعية موظفيه بأهمية المحافظة على صحتهم وإجراء الفحوص الدورية لهم، انطلاقا من إيمان البنك بأهمية تقديم الفحوصات الطبية الأولية التي قد تجنبهم المعاناة من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات السكر.