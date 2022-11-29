في ظل مشاركة طلابية واسعة، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور سفير الكويت لدى واشنطن جاسم البديوي، اختتم بنك الخليج الشريك الاستراتيجي المصرفي للمؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الوطني لطلاب الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية، مشاركته المتميزة في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «شباب يسمو به الوطن».



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المؤتمر الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، كما قدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة للطلاب، والخدمات التي يوفرها البنك للعملاء وفي مقدمتهم فئة الشباب، وسط إقبال كبير من الطلاب الراغبين في العمل ببنك الخليج بعد التخرج، باعتباره أحد أبرز جهات التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.



من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية، سلمى الحجاج إن الشباب الكويتي هم عماد المستقبل، ومنجم الطاقات والمواهب اللازمة لنهضة الكويت واقتصادها، ولهذا وضع بنك الخليج الشباب كمحور رئيسي في استراتيجية 2025، وركزت عليهم رؤية الكويت 2035، التي تشتمل على مجموعة من الركائز، أهمها رأس المال البشري الإبداعي وهو ما يتوافق مع شعار المؤتمر «شباب يسمو به الوطن».



وحثت الحجاج الشباب على بذل الكثير من الجهد في الدراسة والتعلم، والتسلح بكل مقومات العلم الحديث تمهيدا، للعودة إلى البلاد والانخراط في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص الذي يبحث دائما عن المواهب والكفاءات.



وذكرت أن «الخليج» كعادته سنويا، يحرص على توفير العديد من فرص التوظيف للطلاب المشاركين في المؤتمر، ضمن برامجه المتواصلة والمتنوعة، لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وفي إطار دعمه للشباب الكويتي داخل الوطن وخارجه.



وأضافت الحجاج أن البنك كونه جهة توظيف مفضلة لدى الشباب الكويتي، حرص هذا العام أيضا على توفير فرص وظيفية للطلاب والطالبات المبتعثين المشاركين في المؤتمر، تضمن لهم العودة إلى الوطن وفي جعبتهم الوظيفة التي يحلمون بها، في بيئة عمل رائعة، وفرص كبيرة للتطور واكتساب الخبرات.



وأشارت إلى أن بنك الخليج تربطه علاقات متميزة مع اتحاد طلبة الكويت في أميركا على مدى 10 سنوات متواصلة، لافتة إلى أن البنك ينظر إلى هذا المؤتمر السنوي، كونه أحد أكبر تجمعات الطلاب الكويتيين خارج الوطن، كفرصة للتواجد بينهم، ومشاركتهم مناسباتهم، ومواكبة توجهاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.