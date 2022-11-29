قدمت شركة زين الكويت برنامجا متميزا من الأنشطة والمبادرات للطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن تواجدها كشريك استراتيجي للمؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا، والذي أقيم في مدينة لوس أنجيليس تحت شعار «شباب يسمو به الوطن» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وعبرت «زين» عن فخرها باستمرار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد، حيث تعتبر الشركة داعما رئيسيا له لما يقارب 20 عاما، خاصة أنه يشكل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وأتى دعم الشركة اهتماما منها بتطوير قطاعي الشباب والتعليم وانطلاقا من إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج.



وتحرص «زين» في كل عام على تقديم كل ما هو جديد لطلبة الكويت في الولايات المتحدة، حيث قامت هذا العام باستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة على مدار فترة تنظيم المؤتمر خلال ثلاثة أيام متتالية، والتي بدأتها مع الندوة الرياضية التي لاقت إقبالا كبيرا وتفاعلا إيجابيا مميزا من قبل الطلبة والطالبات الحاضرين، واستضافت خلالها العديد من الشخصيات الكويتية الرياضية الذين سافروا الى الولايات المتحدة خصوصا للمشاركة فيها، منهم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، والناشط الرياضي ورئيس نادي التضامن سابقا يوسف البيدان، ولاعب الفنون القتالية محمد الأقرع.



ورعت «زين» أيضا ندوة مميزة بعنوان «اخلق فرصتك» حول ريادة الأعمال، والتي استضافت نخبة مميزة من رواد الأعمال الكويتيين الشباب مثل أحمد معرفي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «كودد»، وناصر العبدالجليل مسؤول قطاع التعليم والبحث في مايكروسوفت الكويت، وعبدالله العتال رئيس الهندسة والتحليلات في أمازون، وسالم معرفي المدير السابق في أمازون والشريك المؤسس لـ Ordable، والذين شاركوا الطلبة والطالبات خبراتهم وقصص نجاحهم وتجاربهم في كيفية تحقيق النجاح في عالم الأعمال.



وإلى جانب الندوات الثقافية والأكاديمية، دائما ما ينتظر طلبة الكويت في أميركا كل عام بطولات زين الرياضية التي تخلق أجواء من المتعة والحماس، والتي عادة ما تكون في كرة القدم، وارتأت الشركة هذا العام أن تقدم بطولة متجددة في رياضة مختلفة وهي رياضة البادل التي شهدت رواجا كبيرا بين الشباب في الكويت والعالم مؤخرا، بحيث كرمت الفائزين بجوائز قيمة، هذا إلى جانب تقديمها للفقرات الترفيهية والمسابقات وتقديم الجوائز القيمة للطلبة والطالبات خلال فعاليات المؤتمر.



وإذ بينت «زين» أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.



ويقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية بخدمة ما يقارب 14000 طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في أميركا، ويهدف الاتحاد من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة إلى ربط الطلبة الكويتيين ببعضهم البعض من ناحية، وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية أخرى، وقد تم إشهار الاتحاد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث نال اعتراف الحكومة الأميركية، وهو الإنجاز الذي يعد مفخرة لأبناء الكويت، وهو إحدى نتائج العلاقات العريقة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، وما هو إلا انعكاس لكون الكويت حليف استراتيجي للولايات المتحدة.