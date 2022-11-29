تشهد مناطق عدة في سورية استمرارا في ارتفاع عدد الاصابات بوباء الكوليرا. وقال فريق «منسقو استجابة سورية» الاغاثي ان منطقة حارم تشهد ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا.



وأوضح أن عدد الإصابات المسجلة بالكوليرا في حارم وحدها بلغ 109 إصابات توزع 42% منها بين النازحين، إضافة وجود إصابات كثيرة في مدينة حارم نتيجة تلوث المياه وسط تقارير تؤكد التلوث الجرثومي لينابيع المياه نتيجة الصرف الصحي.

وقال الفريق ان ذلك ترافق مع ازدياد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا الى 128 إصابة توزع 37% منها في مخيمات النازحين.

وأطلق «منسقو استجابة سورية» نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لإصلاح الأضرار في الصرف الصحي في مدينة حارم لمنع اختلاط المياه مع مياه الشرب، وتوريد المياه الصالحة للشرب.



بموازاة ذلك قالت وزارة الصحة في مناطق سيطرة حكومة دمشق ان عدد الإصابات المثبتة، بالكوليرا في سورية ارتفع إلى 1529 إصابة.



وأوضحت «الصحة» أن الإصابات توزعت على الشكل التالي: «حلب 933، ودير الزور 228، والحسكة 88، واللاذقية 89 والرقة 54 وحماة 33 والسويداء 26، وحمص 25 ودمشق 20 وريف دمشق 15 وطرطوس 10 ودرعا 5 والقنيطرة 3».



وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا 49 توزعت في حلب 40 والحسكة 4 ودير الزور 2 وحمص 1 وحماة 1 ودمشق 1.



وشددت الصحة على ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة، المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل سحب المياه من المصدر، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة، فيجب جعلها آمنة من خلال غليها لمدة دقيقتين على الأقل.