بيروت ـ ناجي شربل



انتزع الأنصار، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم (14 لقبا)، صدارة الدوري العام الـ 63 من البرج بفارق نقطة واحدة، بفوزه على ضيفه الحكمة بيروت بهدف نظيف في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون في ختام المرحلة التاسعة، سجله المهاجم السنغالي الحاج مالك تال في الدقيقة 80.



وأكمل الحكمة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56، بعد طرد الحكم ماهر العلي مهاجمه الهداف السنغالي بوكونتا سار، الذي أوقف لاحقا لثلاث مباريات.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل النجمة والتضامن صور سلبا.