القاهرة - سامي عبدالفتاح



تأهل فريقا الأهلي وبيراميدز الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، للموسم 2021/ 2022، بعد تغلب الأهلي على المقاولون العرب بضربات الترجيح، وتخطي بيراميدز فريق البنك الأهلي بالفوز 1-0، ليلحقا بالزمالك الذي فاز على المصري 1-0.



وبانتهاء الدور ربع النهائي، يواجه الزمالك فريق بيراميدز في نصف النهائي، بينما يواجه الأهلي فريق سموحة في الدور نفسه الذي سيقام في منتصف يناير المقبل.



وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على المقاولون العرب 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الأهلي عن طريق كريم فؤاد في الدقيقة 68، فيما رد جون أوكلي بالتعادل للمقاولون في الدقيقة 75.



وحسم فريق بيراميدز بطاقة التأهل بعد تغلبه على البنك الأهلي بنتيجة 1-0 بهدف رمضان صبحي في الدقيقة 15 من الشوط الأول.



يذكر أن رابطة الأندية المصرية قررت استمرار منافسات الدوري رغم أحداث المونديال، وسيكون استئناف الدوري غدا الأربعاء بمباريات الجولة الخامسة، والتي تشهد في اليوم الأول ثلاث مواجهات، حيث يلتقي حرس الحدود مع بيراميدز، والبنك الأهلي مع إنبي، والاتحاد السكندري مع المحلة.