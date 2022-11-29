القاهرة - هالة عمران



أعلن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 ستكون بنظام «الكتاب المفتوح» واستخدام كتيب المفاهيم مثل العام الماضي وبنفس الدرجات في المواد مع اختلاف عملية توزيع الدرجات، مؤكدا أن التعريب مستمر هذا العام وستكون هناك ورقة «بابل شيت» بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.



وقال حجازي، خلال مؤتمر صحافي امس للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، إن الأسئلة سيكون 85% منها اختيارا من متعدد، والأسئلة المقالية ستكون بنسبة 15% والتصحيح سيكون من خلال المدرس وستكون الدرجة موزعة على الاجابات.



وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن نماذج امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة نصف العام لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، مؤكدا أن الطالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عنها.



وأكد د.رضا حجازي أن الوزارة ستواجه الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دليل الطالب لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث عدد الأسئلة وأنواعها.



وأضاف أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية ستكون الدرجة الكلية من 80 موزعة 68 درجة للاختيار من متعدد، و12 درجة للأسئلة المقالية ومدة الامتحان 3 ساعات، موضحا أن الامتحان سيتضمن 4 اسئلة مقالية تمثل درجتها 15% منها سؤال تعبير بست درجات و3 اسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن اسئلة القراءة الادبية سؤالا من القصة المقررة.



وبالنسبة للغة الأجنبية الاولى (الانجليزية، الفرنسية، الألمانية)، قال الوزير إن الدرجة الكلية ستكون من 50 موزعة 42 درجة للاختيار من متعدد بنسبة 85% ويشمل الامتحان 2 سؤال مقالي لقياس دراسة الطالب للقصة المقررة والمستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى 4 درجات، حيث يكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح ما بين 150 الى 250 كلمة ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع الطالب التعبير عنها وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أوديانة، أما بالنسبة لاسئلة الترجمة فسوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.



وفيما يخص اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الاسبانية، الصينية)، قال حجازي إنها تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية، سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهي كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يتضمن السؤال فيها نصا قصيرا يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة عما يطلب منه من خلال هذا النص.



وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة) تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - والاجتماع - الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.



وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة) تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - والاجتماع - الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.



وأشار إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.



وأشار إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدا عن العنصر البشري وذلك بنظام الـ rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة، أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين، لثبات ودقة التصحيح.



ويتضمن الدليل توزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد: (أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها (6) درجات، كما يشتمل الدليل على العدد الكلي للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة.