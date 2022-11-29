قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن العلاقات المصرية السعودية ستظل منبعا للنهوض بالوطن العربي على كافة المستويات، مشيدا بدور المملكة في رعاية وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة على أراضيها، ومواقف السعودية المساندة للدولة المصرية في مختلف العصور.



جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة امس مع السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث الملفات المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.



وقال شحاتة إن الوزارة بدأت في إجراءات تنظيم ضوابط لعملية إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة، وتم تشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين.



من جهته، أكد السفير السعودي متانة العلاقات المصرية السعودية، مشيدا بالزيارات المتبادلة بين الجانبين التي نقلت العلاقات لمرحلة استراتيجية على أعلى مستوى، مثمنا دور مصر الرائد مع السعودية سواء بالتعاون الاقتصادي أو إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة.



وقال إن هناك علاقة وطيدة تجمع الشعبين والدليل على ذلك أن أكبر جالية بالسعودية من المصريين، لافتا إلى حسن التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية لخدمة العنصر البشري لتحقيق طموحات الشعبين وكذلك التعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالمملكة لإدارة ملف تنقل الأيدي العاملة وعملية توثيق العقود.



وشدد على الحفاظ على حقوق العمالة المصرية الرسمية للعاملين بالمملكة ومواجهة جميع المشاكل التي يواجهونها، مقدما الشكر للدولة المصرية على إمداد المملكة بالعمالة الموسمية خلال موسم الحج والعمرة، وهناك أولوية لاستقدام العمالة المصرية.