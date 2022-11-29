تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة للسماح لأصحاب المشاريع الـصـغـيـرة والـمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية في الحدائق العامة، وجاء في نص الاقتراح: لما كانت للحدائق العامة من أهمية كونها تشكل ترفيها لأهالي المناطق فقد سعت الدولة إلى تشييدها لهذا الغرض.



وسابقا كانت هذه الحدائق تقام بها الفعاليات الثقافية والاجتماعية ويقبل عليها الأهالي، ولكن هذه الحدائق على الرغم من أهميتها فقد أصبحت لا تجذب لها الرواد كما كان في السابق لقلة الأنشطة وعدم صيانة المرافق التابعة لها مثل دورات المياه والنظافة وصيانة الممرات التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع.



لذا، أتقدم بالاقتراح برغبة للسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بممارسة أنشطتهم التجارية في الحدائق العامة، بتنظيم مشترك من وزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية.