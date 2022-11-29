

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء كالتالي:



عاشت جامعة الكويت سنوات من الإدارة بالتكليف لمناصبها الإشرافية، خالطتها قرارات ورؤى متباينة في تلك الإدارات المؤقتة اثرت على خططها وبرامجها المستقبلية. واليوم ومع الذكرى الـ56 لتأسيسها تتجدد الإدارة بالتكليف مع استقالة مديرها دون وضوح لخارطة طريق لإدارة اصيلة وفق القانون 76/2019 في شأن الجامعات الحكومية.



مسوغات قرارات التكليف للمناصب الإشرافية بعد استقالة مدير الجامعة وأسبابها وآلية طريقة اختيار المكلفين وفق القانون واللوائح، مع تزويدي بصور ضوئية لتلك القرارات؟ وهل تم تفعيل نص المادة 12 من القانون 76 لعام 2019، بعد استقالة مدير الجامعة في الإعلان عن شغور المنصب وتشكيل لجنة اختيار مدير بالأصالة فور قبول الاستقالة من وزير التعليم ودون تأخير؟ وما مدة تكليف المناصب الإشرافية التي صدرت بعد استقالة المدير السابق بقرارات من المدير المكلف؟