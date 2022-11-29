أبدت 3 أندية أوروبية رغبتها في التعاقد مع لاعب المنتخب السعودي سعود عبدالحميد، بعد تألقه مع «الأخضر» خلال مواجهتي الأرجنتين وپولندا.



وذكرت تقارير صحافية أن ناديين إنجليزيين وآخر إسباني، سوف تتقدم بعروض رسمية لنادي الهلال، الذي يلعب له عبدالحميد، عقب المونديال، للتعاقد معه سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية، حال موافقة ناديه على العرض الأفضل.



يذكر أن سعود (22 عاما) انتقل من فريق اتحاد جدة إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، بعقد احترافي ينتهي في يناير 2025، ويتقاضى اللاعب خلاله ما يقرب من 4.2 ملايين ريال في الموسم الواحد، إضافة إلى منزل وسيارة.