أعلن أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي أمس أنه تلقى تهديدات بعد دعمه الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة مهسا أميني.



وتوفيت أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.



وكان دائي (52 عاما) أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية لأعوام طويلة مع 109 أهداف، الى أن تجاوزه البرتغالي كريستيانو رونالدو في سبتمبر 2021.



وقرر عدم التوجه لحضور كأس العالم في قطر بسبب حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية على المحتجين.



وقال دائي في بيان نشره على إنستغرام «تلقيت عدة تهديدات ضدي وضد عائلتي في الأشهر والأيام الماضية من قبل بعض المنظمات ووسائل الإعلام ومجهولين»، مضيفا لقد تعلمت الإنسانية والشرف والوطنية والحرية، ماذا تريدون أن تحققوا بمثل هذه التهديدات؟



ودعا دائي أيضا إلى «إطلاق السراح غير المشروط» للسجناء الذين اعتقلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات في إيران.



وكان دائي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه لن يسافر إلى قطر لحضور كأس العالم، رغم أنه تلقى دعوة من المنظمين، وقال إنه يريد أن يكون مع «مواطني بلدي وأعرب عن تعاطفي مع كل الذين فقدوا أحباءهم» في حملة القمع المستمرة.