أشاد مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند وحارس مرماه كاسبر شمايكل أمس بقائد الفريق كريستيان إيركسن على أرض الميدان.



ونقل موقع «أويست فرانس» عن شمايكل، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، قوله إن إيركسن يعد «قلب وروح الفريق».



بدوره، قال هيولماند إن كريستيان الذي يرتدي القميص رقم 10 يعد مصدرا لإلهام الكثيرين.



ويقع منتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة بكأس العالم «قطر 2022» ويحتل المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة مناصفة مع المنتخب التونسي، في حين يأتي المنتخب الفرنسي في صدارة الترتيب بـ 6 نقاط، يليه المنتخب الأسترالي برصيد 3 نقاط. ويواجه المنتخب الدنماركي نظيره الأسترالي في الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل على ستاد الجنوب بالدوحة- قطر في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.