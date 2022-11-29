حلّ سفير التونسي الهاشمى عجيلي ضيفا على نادي الطموح الرياضي، حيث شارك منتسبي النادي مشاهدة مباراة تونس وأستراليا في مونديال قطر بصالة الطموح لمشاهدة مباريات البطولة، حيث أعرب عن سعادته بمشاركة لاعبي النادي وأسرهم وأبناء الجالية التونسية هذه الأجواء الحماسية.



وأشاد عجيلي بمستوى التنظيم والإمكانات المتاحة في الصالة التي تجسد وتعايش هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، والتي تعزز رسالة النادي المجتمعية والرياضية في دمج الأشخاص ذوى الإعاقة.



وتعقيبا على لقاء تونس وپولندا قال السفير إن لاعبي المنتخب أدوا ما عليهم، وربما تأثروا بدنيا بعد المجهود الذي بذلوه في المباراة الأولى أمام الدنمارك، موضحا أن «نسور قرطاج» منتخب قوي وسيتمسك بحظوظه وفرصه في التأهل من خلال لقاء فرنسا بالجولة الثالثة.



من جانبها، رحبت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلى بالسفير التونسي وضيوفه، وأعربت عن اعتزازها بالتجربة التونسية في رياضة ذوي الإعاقة، وحرص النادي على الاستعانة بالمدربين التونسيين الذين أثبتوا جدارتهم وساهموا بشكل فاعل في ترجمة خطط النادي للنهوض برياضة ذوى الإعاقة الذهنية وتحقيق الإنجازات، كما أكدت تطلع النادي إلى المزيد من التعاون مع الجانب التونسي في هذا المجال.



وقد حضر المباراة كل من الملحق الاجتماعي بالسفارة التونسية المنصف الخليفي ومستشار الاتحاد الكويتي للملاكمة عدنان رضا ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطموح، وجمعية أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة ولاعبي النادي وأسرهم وعدد من أبناء الجالية التونسية.