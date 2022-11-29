كشف ميلان بورغان، حارس مرمى المنتخب الكندي لكرة القدم، ونجل لوالدين ولدا في صربيا، عن العداء الذي تلقاه من مشجعي كرواتيا خلال المباراة التي خسرها المنتخب الكندي 1-4 الأحد في كأس العالم.



يذكر أن صربيا وكرواتيا أعداء وذلك بعد الحرب الأهلية اليوغوسلافية في التسعينيات، وتفكك البلاد.



وتم تسريب رقم هاتف بورغان قبل المباراة، وهو ما أدى إلى وصول الآلاف من الرسائل الغاضبة، هو ولد في الواقع فيما تعرف الآن بكرواتيا، وكانت لافتة ظهرت في المدرجات في مباراة الأمس أشارت إلى مكان مولده والدور الذي لعبه في الحرب، بالإضافة إلى هتافات مهينة لا حصر لها.



وقال الحارس البالغ من العمر 35 عاما لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «إنه يظهر مدى بدائية البشر، ينبغي أن يعملوا على أنفسهم وعائلاتهم، لأنه من الواضح أن لديهم القليل من الإحباط، لذلك يأتون إلى هنا للتنفيس عن هذا».



وهاجرت عائلة بورغان إلى كندا في عام 2000، والآن هو يلعب لفريق ريد ستار بلغراد الصربي.