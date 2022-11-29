فرض المنتخب الكاميروني التعادل على نظيره الصربي 3-3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس على ستاد الجنوب، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، حيث تقدمت الكاميرون أولا بهدف لجان شارل كاستيليتو (29)، لكن صربيا انتفضت قبل نهاية الشوط وسجلت هدفين عبر ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ثم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ثم سجل ألكسندر ميتروفيتش ثالث الأهداف في الدقيقة (53)، إلا أن فينسيت أبوبكر الذي دخل بديلا سجل الهدف الثاني للكاميرون (63)، ثم نجح إيريك موتينج في تحقيق هدف التعادل (66)، وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.



ويلتقي المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة أمام نظيره البرازيلي الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره السويسري في ذات التوقيت.



وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وكان الحذر هو السمة السائدة على أداء الفريقين، مع وجود أفضلية نسبية للمنتخب الصربي في الاستحواذ على الكرة والمحاولات الهجومية.



وشهدت الدقيقة السادسة أول فرصة للمنتخب الصربي عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها ألكسندر ميتروفيتش وقابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة، وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة حقيقية للمنتخب الصربي عندما تسلم ميتروفيتش الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.



بعدها دخل المنتخب الكاميروني أجواء المباراة الهجومية وبادل المنتخب الصربي للهجمات ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.



وشهدت الدقيقة 29 تسجيل المنتخب الكاميروني هدف التقدم، عندما لعبت ركلة ركنية لمست رأس أحد لاعبي الكاميرون قبل أن يتابعها جان شارل كاستيليتو بتسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات إلى داخل المرمى.



ورغم وجود محاولات هجومية من المنتخبين لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل المنتخب الصربي هدف التعادل بواسطة ستراهينيا بافلوفيتش، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الصرب الهدف الثاني بتسديدة من سيرجي ميلينكوفيتش، ليخرجوا متقدمين 2-1 بنهاية الشوط الأول.



مع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة المنتخب الصربي على مجريات اللقاء وسط تراجع غير مبرر من لاعبي المنتخب الكاميروني.



وفي الدقيقة 53 سجل المنتخب الصربي الهدف الثالث بواسطة ميتروفيتش، وبعدها بـ 10 دقائق سجل المنتخب الكاميروني هدفه الثاني عبر فينسيت أبوبكر، ولكن الحكم ألغاه في البداية بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بشكل رسمي بناء على تعليمات من حكم الفيديو المساعد (فار)، ومن هجمة مرتدة سجل المنتخب الكاميروني هدف التعادل (66) بواسطة إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني من دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 3-3 بين المنتخبين.



من أجواء اللقاء



٭ سجل مهاجم الكاميرون فينسنت أبوبكر رقما مميزا مع «الأسود غير المروضة» في تعادلها المجنون مع صربيا، حيث يعتبر أول لاعب يسجل ويساعد في نفس مباراة كأس العالم كبديل لدولة أفريقية منذ العام 1966 على الأقل، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.



٭ أعرب المدير الفني لمنتخب صربيا دراغان ستويكوفيتش عن حزنه بعد التعادل، مضيفا إنه سيتم تحليل المباراة وأنه سيتم تدارك الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة، حيث استغل لاعبو المنتخب الكاميروني خطأين اثنين لإدراك التعادل.



وتابع «أضاعنا الفوز من بين أيدينا، ولكننا أدينا مباراة جيدة وممتعة. بالطبع، نشعر بالغضب لوقوعنا في أخطاء ساذجة وتلقى مرمانا هدفين بكل سهولة، لقد كنت انتظر تحقيق الفوز في هذا اللقاء»، مشيدا بأداء المنتخب الكاميروني الذي أظهر روحا عالية خلال مجريات المباراة.



٭ أشاد مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ بالروح القتالية لفريقه بعد أن حقق التعادل بنتيجة 3-3 مع صربيا في كأس العالم لكرة القدم أمس رغم غياب الحارس الأساسي أندريه أونانا الذي تم استبعاده من التشكيلة لأسباب انضباطية.

وقال سونغ في مؤتمر صحافي وسط تقارير ذكرت أن الاستبعاد جاء بسبب خلاف حول أمور فنية «إنه لاعب مهم للغاية لكننا في منافسة، ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد»، مضيفا هو أحد أفضل الحراس في أوروبا، والأمر لا يتعلق بأدائه ولكن عليه الحفاظ على الفريق، وسنرى إذا كان سيستمر، سنرى ما إذا كان سيلتزم بالقواعد مرة أخرى.

وعن المواجهة مع صربيا، قال سونغ:«تقدمنا ثم استقبلنا هدفين، اعتقدنا أن الأمر انتهى، لكن اللاعبين نجحوا في العودة والسعادة لا تسعني بذلك، ولعل الشيء الأكثر أهمية أن ندخل السعادة على الشعب الكاميروني، القوة الذهنية كانت حاضرة وكذلك اللعب الجماعي، وقد لعبنا مباراة رائعة وأظهرنا الروح القتالية».





صربيا والكاميرون في سطور

٭ المباراة: صربيا ـ الكاميرون (3-3)

٭ الملعب: ستاد الجنوب في الوكرة.

٭ الجمهور: 39789 متفرجا.

٭ المجموعة السابعة - الدور الأول (الجولة الثانية).

٭ الحكم: الإماراتي محمد عبدالله.

٭ الأهداف: الكاميرون: جان-شارل كاستيليتو (29)، فنسان أبوبكر (63)، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (66)، ولصربيا: ستراهينيا بافلوفيتش (45+1)، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (45+3)، ألكسندر ميتروفيتش (53).

٭ الإنذارات:

الكاميرون: نيكولا نكولو (24)، كريستيان باسوغوغ (30 على دكة البدلاء) ولصربيا: لوكا يوفيتش (45+4)، نيكولا ميلنكوفيتش (90+3).

٭ التشكيلتان:

٭ صربيا (المدرب: دراغان ستويكوفيتش): فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، ستراهينيا بافلوفيتش (ستيفان ميتروفيتش 55)، نيكولا ميلنكوفيتش، ميلوش فيليكوفيتش (سردجان بابيتش 78)، نيمانيا مكسيموفيتش، أندريا جيفكوفيتش (نيمانيا رادونييتش 78)، ساشا لوكيتش، فيليب كوستيتش (فيليب ديوريتشيتش 90+2)، ألكسندر ميتروفيتش، دوشان تاديتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (ماركو غروييتش 78).

٭ الكاميرون (المدرب: ريغوبير سونغ): ديفي إيباسي، نيكولا نكولو، كولينز فاي، جان-شارل كاستيليتو، نوهو تولو، أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا (صامويل أوم غويه 81)، بيار كونديه (غايل أوندوا 67)، مارتان هونغلا (فنسان أبوبكر 55)، كارل توكو-إيكامبي (كريستيان باسوغوغ 67)، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ، براين مبويمو (جورج-كيفن نكودو 81).