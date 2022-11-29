وجّه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تحذيرا إلى ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، حيث اتهمه بأنه لا يحترم العلم المكسيكي، وذلك عقب المباراة التي جمعت الأرجنتين والمكسيك في بطولة كأس العالم.



وأبقى المنتخب الأرجنتيني على آماله في التتويج بلقب بطولة كأس العالم عقب فوزه على المكسيك 2-0، وسجل ميسي هدف التقدم.



وأثار ميسي غضب الملاكم المكسيكي بعدما أظهرت لقطات لقائد منتخب الأرجنتين وأمامه قميص المنتخب المكسيكي على الأرض في غرفة خلع الملابس خلال الاحتفال بعد المباراة.



عندما خلع ميسي حذاءه، ظهر وأنه أمسك القميص بقدمه، وهذا شيء لم يعجب كانيلو.



ونشر على «تويتر»: «هل رأيتم ميسي ينظف الأرض بقميص منتخبنا وعلمنا؟ أسأل الله ألا أجده!» وأضاف الملاكم المكسيكي: «مثلما أحترم الأرجنتين، يجب أن تحترم المكسيك، لا أتحدث عن الأرجنتين، أتحدث عن ميسي».



وكتب كانيلو، الذي كانت تغريداته مليئة بالشتائم، في منشور آخر: «طالما أن قميص المنتخب المكسيكي على الأرض، فإنها إهانة بالفعل».



ويدخل المنتخب الأرجنتيني مباراته الأخيرة في المجموعة أمام المنتخب الپولندي، المتصدر، وهو يعلم أن الفوز فقط سيؤهله لدور الـ 16، بينما من الممكن أن يكون التعادل كافيا إذا تعادل المنتخب المكسيكي مع نظيره السعودي.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»