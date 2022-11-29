استعاد المنتخب الغاني لكرة القدم توازنه وأنعش آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي، بفوز صعب على نظيره الكوري الجنوبي 3-2 أمس على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.



وسجل مدافع ساوثمبتون الإنجليزي محمد ساليسو (24) ومهاجم أياكس أمستردام الهولندي محمد قدوس (34 و69) أهداف غانا، ومهاجم تشونبوك موتورز غيو-سونغ تشو (58 و61) هدفي كوريا الجنوبية.



وعوضت غانا التي بلغت الدور ربع النهائي عام 2010 في جنوب افريقيا، خسارتها بالنتيجة ذاتها امام البرتغال في الجولة الاولى، فيما منيت كوريا الجنوبية، رابعة نسخة 2002 على ارضها مع اليابان، بخسارتها الاولى بعد التعادل السلبي مع الأوروغواي.



وهي المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم والسابعة في مختلف المسابقات تبادلا خلالها الفوز بـ 3 لكل منهما. وأجرى مدرب غانا أوتو آدو 3 تبديلات على تشكيلة فدفع بطارق لامبتي وغيديون منساه وجوردان أيو مكان سيدو أليدو وألكسندر دجيكو وبابا رحمان.



وحذا حذوه المدرب بينتو، فأشرك وو-يونغ جيونغ وتشانغ-هون كوون وغيو-سونغ تشو على حساب جاي-سونغ لي وأوي-جو هوانغ وسانغ-هو نا.



ونجحت غانا في افتتاح التسجيل عندما انبرى مهاجم كريستال بالاس الانجليزي جوردان أيو لركلة حرة جانبية فشل الدفاع الكوري في تشتيتها فتهيأت أمام ساليسو أمام المرمى فتابعها داخله (24).



وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من جوردان أيو (34).



وجرب موان-كيم حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدا عن القائم الأيسر (45).



وتألق الحارس الغاني لورنس أتي-زيغي في إبعاد رأسية غيو-سونغ تشو من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (62).



ونجح تشو في تقليص الفارق بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية للبديل كانغ-إين لي (58).



وأدرك تشو التعادل بضربة رأسية ثانية اثر تمريرة عرضية للمدافع جين-سو كيم (61).



وأعاد قدوس التقدم لغانا بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للمدافع الأيسر غيديون منساه (69).



وكاد كانغ-إين لي يفعلها من ركلة حرة من خارج المنطقة أبعدها الحارس الغاني أتي-زيغي بصعوبة إلى ركنية (75) وأبعد المدافع طارق لامبتي كرة لجين-سو كيم وهي في طريقها الى المرمى (76).



وتابع الحارس الغاني تألقه بإبعاده كرة قوية لتشو من مسافة قريبة إلى ركنية (90+5).



آيو يتوعد أوروغواي.. وقدوس «تاريخي»



توعد قائد منتخب غانا أندريه آيو منتخب أوروغواي بالفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما في إطار الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الثامنة.



وقال أندريه آيو «حققنا فوزا صعبا على كوريا الجنوبية وسنواصل العمل من أجل التأهل للدور المقبل».



وعن مباراة أوروغواي، قال «أنا اللاعب الوحيد المتبقي من جيل 2010 والذي خاض تلك المباراة، والمباراة القادمة ستكون أمامهم، سنقوم بالانتقام من أوروغواي في الجولة الأخيرة ونريد حرمانها من التأهل سواء انتصرت أمام البرتغال أم لا».



إلى ذلك، حقق الغاني محمد قدوس رقما مميزا بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، حيث أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لغانا في مباراة واحدة بكأس العالم. كما حقق محمد ساليسو إنجازا مميزا، حيث بات أول مدافع يسجل هدفا لـ «النجوم السوداء» في كأس العالم.





بينتو يبدي أسفه على خسارة كوريا الجنوبية



أعرب المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو عن حزنه بعد الخسارة أمام غانا، حيث قال عقب المباراة «لقد ارتكبنا أخطاء ساذجة، لكن التعادل كان النتيجة العادلة».



وأضاف المدرب البرتغالي «لقد سنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل لكننا لم نستطع اغتنامها».



غانا وكوريا الجنوبية في سطور



٭ المباراة: غانا - كوريا الجنوبية (3-2).



٭ الملعب: المدينة التعليمية في الدوحة.



٭ الجمهور: 43983 متفرجا.



٭ المجموعة الثامنة - الدور الأول (الجولة الثانية).



٭ الحكم: الإنجليزي أنتوني تايلور.



٭ الأهداف: غانا: محمد ساليسو (24) ومحمد قدوس (34 و68) ولكوريا الجنوبية: غيو-سونغ تشو (58 و61).



٭ الإنذارات: غانا: دانيال أمارتي (21)، طارق لامبتي (73) ولكوريا الجنوبية: وو-يونغ جونغ (27)، يونغ-غوون كيم (77) وطرد مدرب كوريا الجنوبية البرتغالي باولو بينتو (بعد الصفارة النهائية).



٭ التشكيلتان:



٭ غانا (المدرب: أوتو آدو): لورنس أتي-زيغي - طارق لامبتي (دنيس أودوي، 78)، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، غيديون منساه (عبدالرحمن بابا، 88) - ساليس عبدالصمد - توماس بارتي، محمد قدوس (ألكسندر دجيكو، 83) - أندريه أيو (دانيال- كوفي كييريه، 78)، إينياكي وليامس وجوردان أيو (كمال الدين سليمانا، 78).



٭ كوريا الجنوبية (المدرب: البرتغالي باولو بينتو): سيونغ-غيو كيم - جين-سو كيم، يونغ-غوون كيم، مين-جاي كيم (كيونغ-وون كوون، 90+3)، مون-هوان كيم - وو-يونغ جونغ (أوي-جو هوانغ، 78)، إين-بيوم هوانغ - هيونغ-مين سون، وو-يونغ جيونغ (سانغ-هو نا، 46)، تشانغ-هون كوون (كانغ-إين لي، 57)- غيو-سونغ تشو.