قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد اليوم الثلاثاء، إن الكويت قيادة وشعبا اهتمت بحفظ القرآن الكريم ومساندة حفظة كتاب الله ودعمهم وتشجيعهم وتكريمهم.

جاء ذلك في كلمة للوزير الماجد ألقاها نيابة عنه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري خلال إعلان أسماء الفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده ال25 التي أقيمت برعاية سامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تحت شعار (رعاية وسمو).

وأوضح الماجد أن أمانة الأوقاف تقوم بجهد مميز في خدمة القرآن الكريم ووضعه في المنزلة الأسمى لكل أعمالها بهدف زيادة عدد حفاظه والمشاركين كما ونوعا لنيل شرف المنافسة في هذه المسابقة على مدار سنواتها المتعاقبة.

وذكر أن إجمالي عدد المشاركين هذا العام بلغ 2222 متسابقا ومتسابقة منهم 1012 من الذكور و1210 من الإناث فيما بلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية 1743 متسابقا ومتسابقة وبلغ عمر أكبر متسابقة 72 عاما من النساء ضمن فئة كبار السن.

وبين أن عدد الجهات المشاركة 45 جهة خيرية ورسمية وإجمالي عدد الفائزين 232 في مختلف شرائح وفئات المسابقة ذكورا وإناثا في حين عدد الفائزين من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة 20 فائزا وفائزة وبلغ عدد الفائزين من المؤسسات الإصلاحية والأحداث 22 فائزا وفائزة.

وأفاد بأن درع التفوق العام حصلت عليه جمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه فيما حازت الدرع الذهبية جمعية بيادر السلام النسائية في حين حققت الدرع الفضية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدرع البرونزية حصلت عليها مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية.