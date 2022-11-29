ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 17 و 18 من ديسمبر المقبل النسخة السادسة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من رواد الأعمال وصناع التغيير وقادة منظومة الأعمال والشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم لفتح حوار تفاعلي حول مستجدات القطاع، ويفتح المهرجان باب التسجيل أمام جميع الراغبين في خوض هذه التجربة الفريدة على موقعه الرسمي https://sef.evsreg.com.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن نسخة هذا العام تقام للمرة الأولى في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" المقر الجديد لـ"شراع" تحت شعار "حيث ننتمي"، ويوفّر المهرجان منصة فريدة لصنّاع التغيير من خلال تعزيز ثقافة التفكير النقدي القائم على التجربة والتحليل الموضوعي.

ويقدّم المهرجان للزوار من مختلف الجنسيات والثقافات تجربة تفاعلية فريدة تشعرهم بالانتماء الحقيقي إلى واحدة من "المنصات" الخمس المتخصصة التي تستضيف كلٌّ منها عدداً من النقاشات المهمة بمجال معين، إلى جانب إثرائهم بباقة من الأنشطة التعليمية التي تركز على الروح الريادية وصناعة التغيير، واستضافة عدد من شركات التجزئة والعلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات المحلية، فضلاً عن العروض الموسيقية لنخبة من المواهب الصاعدة من جميع أرجاء دولة الامارات.

ويستضيف المهرجان أحمد الغندور المعروف بلقب "الدحيح"، ونجم مصر الأول في تبسيط العلوم، حيث يشارك صناع المحتوى الواعدين في حديثه الملهم حول البحث عن مجال اهتمامهم وبناء قاعدة قوية من الجمهور من خلال صناعة محتوى جذاب وهادف.

ويشارك في المهرجان هذا العام ستيفن بارتليت، رائد الأعمال الذي ترك مقاعد الدراسة وأصبح مليونيراً في عمر 23، ويكشف عن رحلته في تأسيس وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم "سوشيل تشين" من غرفة نومه وصناعة واحد من أكثر برامج البودكاست نجاحاً واستماعاً في أوروبا بعنوان "يوميات مدير تنفيذي.

ويسلط الصحفي السعودي عبد الرحمن أبو مالح، واحد من رواد البودكاست والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ثمانية"، الضوء على موضوعات مختلفة تتنوع ما بين الأدب واللغات، وصولاً إلى التكنولوجيا والأسواق ومنصات البث عبر الإنترنت من خلال مشاركته بمجموعة من الجلسات الحوارية على طريقة البودكاست.