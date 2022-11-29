أعلنت قناة محطة "إس تي في"، أن هناك فتاة أوكرانية لاجئة 17/ عاما/، من بين المتسابقين الذين يسعون إلى تمثيل السويد في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) 2023، المقررة في ليفربول العام المقبل.

وقالت الفتاة الاوكرانية، ماريا سور، في رسالة فيديو: "أتيت إلى السويد قبل ثمانية أشهر مع أمي بسبب الحرب القائمة في بلادي". وأشارت إلى أنها كانت قد شاركت في مسابقة "صوت أوكرانيا" قبل فترة وجيزة من اندلاع الغزو الروسي في شباط/فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها ممتنة الآن لمشاركتها المقررة في "ميلوديفيستفالن" بالسويد.

وقالت ماريا: "ستخبركم أغنيتي بقصتي". وتحمل الأغنية اسم "لا تستسلم أبدا".

جدير بالذكر أن السويد تعد واحدة من أنجح الدول التي تشارك في مهرجان الاغنية الاوروبية، حيث أن لديها ستة فائزين في المسابقة.

وسوف يستغرق تحديد من سيمثل السويد في ليفربول، أسابيع. ومن المقرر أن تقام أربع جولات أولية في مدن مختلفة في شباط/فبراير المقبل، ثم سيقام الدور نصف النهائي في أورنشولدسفيك في آذار/مارس، وأخيرا النهائيات في ستوكهولم.