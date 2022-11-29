يسعى الديمقراطي رافايل وارنوك والجمهوري هيرشل ووكر جاهدين لإعادة مؤيديهما مجددا إلى مراكز الاقتراع وإقناعهم بالمشاركة فى الانتخابات في ولاية جورجيا قبل أسبوع تقريبا من جولة الإعادة بالولاية على مقعد مجلس الشيوخ في السادس من كانون الأول/ديسمبر.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ينفق مسؤولو الحزبين الديمقراطي والجمهوري وحلفاؤهم ملايين الدولارات لإغراق محطات الراديو والتلفزيون بالإعلانات بينما يملأ السياسيون والنشطاء الولاية.

يدعم الحاكم الجمهوري الذي أعيد انتخابه بريان كيمب، الجمهوري ووكر، وسوف يقف الرئيس السابق باراك أوباما وراء وارنوك وهو عضو مجلس الشيوخ حاليا.

ينفق وارنوك والجماعات المتحالفة 5ر37 مليون دولار في الإعلانات في جولة الإعادة مقارنة بـ9ر29 مليون دولار من جانب ووكر ولجان العمل السياسي التابعة للحزب الجمهوري، بحسب شركة "آد إمباكت" المعنية بمتابعة الإنفاق على الإعلان السياسي في الولايات المتحدة. وتشمل المبالغ الإجمالية حتى الخميس المقبل، الإنفاق على الإعلانات التي تم عرضها بالفعل أو التي تم حجزها للأسابيع المقبلة.