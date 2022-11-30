استقبل عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.بدر البديوي الخبير الزائر د.عبدالله الخطيب من جامعة قطر، وذلك لتقييم مشروع الدكتوراه وماجستير الشريعة والتفسير وعلوم القرآن خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري.



وقد تم خلال الزيارة التقييم المبدئي للبرنامج وذلك عن طريق محاولة رفع مستوى البرنامج من خلال استقبال الطلاب بهذا المجال بهدف دعم طلاب خريجي كلية الشريعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ـ المحاكم ـ البنوك الإسلامية، فضلا عن تطوير البرنامج والعمل على إيجاد برامج جديدة فيما بين برنامجي الاقتصاد والشريعة، والتأكيد على ضرورة معرفة احتياجات سوق العمل عن طريق عمل استبانات سوق العمل لمعرفة نوعية المخرجات ومن ثم توزيعها على الجهات المعنية ذات الاختصاص، وإعادة تكوين المقررات من جديد من ناحية المضمون وتوصيف المقرر، والتأكد من مدى فاعلية أهداف المقرر نحو خدمة مخرجات البرنامج والمجتمع، مع اقتراح شرط «التميز» عند التخرج مع وجود الحافز البحثي، ومساعدة الطلبة في البحث العلمي والتدريب عليه، وضرورة اعتماد منهجية الاعتماد الأكاديمي في ضبط الجودة.