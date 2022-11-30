محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تخطط لدعوة 7 شركات محلية مختارة لتقديم عطاءات بشأن خدمات التصميم والإشراف لمشروع مجمع المكاتب رقم 2 التابع للشركة، موضحة أن الشركات السبع التي تعتزم شركة نفط الكويت دعوتها لتقديم عطاءات، فهي:



٭ مكتب المهندس الكويتي للاستشارات الدولية.



٭ إس كيو سي للاستشارات الدولية.



٭ الاستشارات الهندسية والفنية المتحدة.



٭ مهندسون استشاريون عرب - بان اراب كونسالتانتس.



٭ اس اس اتش للاستشارات الهندسية الدولية.



٭ مستشاري الجزيرة.



٭ مكتب الحبشي للاستشارات الهندسية.



وكانت الشركة بموجب بيان نشرته في الجريدة الرسمية قد أعطت الشركات غير المدرجة في القائمة فرصة المشاركة وتقديم عروضها من خلال تشكيل تحالفات في غضون 30 يوما بعد نشر البيان.



تجدر الإشارة الى أن شركة نفط الكويت استكملت بناء مجمع مكاتب آخر في مدينة الأحمدي في عام 2009، وتضمن هذا المشروع إنشاء ستة مبان للمكاتب الرئيسية بمساحة بناء إجمالية تبلغ نحو 80 ألف متر مربع، وكان المقاول الذي نفذ المشروع هو الشركة العالمية للبناء المحلية، بينما تولت شركة الخليج للاستشارات المحلية دور مستشار التصميم.