عقدت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مقر الشركة أمس، وذلك حضوريا وإلكترونيا، برئاسة خالد سلطان بن عيسى رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغت نسبة النصاب 80.88%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن العمومية ناقشت توصية مجلس الإدارة بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية مع الإبقاء على ترخيص مدير محفظة الاستثمار لحين الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بذلك الترخيص وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال.



كما وافقت أيضا على توصية مجلس الإدارة بشأن إلغاء نشاط منح التمويل الصادر عن بنك الكويت المركزي، وذلك بعد موافقة «المركزي»، وكذلك أقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة 5 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد التأسيس للشركة، حيث تمت الموافقة على كل بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.