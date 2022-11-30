في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.



وأكد مساعد المدير للاتصالات المؤسسية، حمزة التيلجي التزام البنوك بتنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي وإقامة علاقة متوازنة ما بين البنوك وعملائها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها، لافتا إلى أن دليل حماية العملاء الصادر عن بنك الكويت المركزي يتضمن مجموعة من المبادئ، التي تعتبر مكملة وليست بديلا عن تعليماته السابقة، في مجال حماية العملاء عند تعاملهم مع البنك.



وعن آلية تقديم الشكاوى، قال: يمكن للعميل (الفرد) في حال حدوث خطأ من جانب البنك الذي يتعامل معه أن يتقدم بالشكوى عبر آلية محددة تبدأ من التواصل مع الجهة المشكو في حقها لتوضيح ما وقع للعميل ومعالجته، وصولا إلى رفع الأمر إلى بنك الكويت المركزي في حال عدم استجابة البنك لشكوى العميل، وتتم معالجة الشكوى عبر عدة مراحل.



وأضاف: يقدم العميل الشكوى إلى البنك على النموذج المخصص لذلك والمتوافر في جميع فروع ذلك البنك.

عند تسلم البنك للشكوى، يتوجب عليه أن يرد على العميل كتابة خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وإيضاح إذا ما شمل الرد تصويب ومعالجة ما ورد بالشكوى أو اطمئنان البنك إلى سلامة الإجراء المتبع بشأن الواقعة محل الشكوى.



وتابع: في حال عدم رد البنك على الشكوى خلال 15 يوم عمل، أو إن لم يكن الرد مرضيا للعميل، فيمكنه التقدم بتظلم لدى «المركزي» مرفقا به نسخة من رد البنك المشكو في حقه، مع المستندات المتعلقة بالواقعة وسوف ينظر «المركزي» في مدى سلامة الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الشكوى.