أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنها ستباشر اعتبارا من الخميس 1 ديسمبر 2022، قبول تجديد عضوية العام الجديد (2023)، وتصديق اعتمادات التواقيع الموجهة للإدارات والجهات الحكومية والأهلية بشكل مسبق، وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات بهذا الشأن.



وأكدت «الغرفة» في بيان صحافي، أن هذا الإجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير وقت وجهد أعضائها، وتسهيلا لإجراءات عمل الجهات الحكومية، منوهة إلى أن خدمة تجديد العضوية السنوية ستتم من خلال موقعهـــا الإلكتـــروني فقــط.



وأضافت الغرفة أن استقبال المراجعين في فروعها الكائنة في كل من: مبنى مجمع الوزارات (مقر وزارة التجارة والصناعة)، وفي فرعها في منطقة خيطان (مجمع رونا)، وفي مركز الكويت للأعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة في منطقة (إشبيلية)، ومركز خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة في منطقة (الصديق)، وفرع (جابر العلي) بالإضافة إلى فرعها بمحافظة الجهراء (مقسم الجهراء)، سيقتصر على الفترة الصباحية فقط من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، فيما سيعمل فرع (برج التحرير) على فترتين صباحية من الساعة 8:00 إلى 1:30 ظهرا ومسائية من 4:30 حتى 7:30، أما ساعات العمل في مبنى الغرفة الرئيسي الكائن في منطقة القبلة، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، ستكون من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وذلك خدمة لأعضائها وحرصا على سرعة إنجاز معاملاتهم.