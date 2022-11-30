باقة ورد وشكر وتقدير إلى مختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل على جهوده الطيبة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومحافظة العاصمة والتي أثمرت عن اعتماد الشامية من منظمة الأمم المتحدة كمدينة صحية نظيفة بيئيا خالية من التلوث بحدائق عامة ومساحات خضراء.



كما أن تعاون المشعل مع قيادة مخفر الشامية لمكافحة الجريمة والمخدرات وسيادة الأمن واضح ومشهود، وأيضا مع رئيس وأعضاء جمعية الشامية لتكون بذلك أول منطقة في الكويت لديها منظومة أمنية متطورة من خلال الكاميرات بالشوارع.



يعطيك العافية على الهمة والنشاط يا بوعبدالعزيز.