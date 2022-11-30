أتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني وإلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان على سرعة الاستجابة لطلبنا الوارد في مقالنا المنشور في جريدة «الأنباء» في صفحة الرأي بزاوية «في الصميم» تحت عنوان «طلبات المدارس وصلت إلى حد لا يطاق» والمنشور بتاريخ 28 الجاري، وذلك بالتدخل وإعطاء التعليمات لوقف طلبات المدارس غير المنطقية والتي تشكل أعباء مالية ونفسية على العديد من الطلبة وأولياء أمورهم، حيث تم إصدار نشرة إلى عموم المناطق التعليمية بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين بأي أعباء مالية أو مشاريع خارجية وتخصيص رقم هاتف مباشر عبر الواتساب وهو 22304303 لاستقبال شكاوى الأهالي والإبلاغ عن أي مدرسة تقوم بطلب طلبات غير منطقية.



كما جاء في النشرة: سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة.



شكرا لكم ولكل من يؤدي عمله وواجبه بأمانة وإخلاص في التعليم وغيره من المجالات.



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