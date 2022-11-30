بدأت الفنانة غادة عبدالرازق التحضيرات النهائية للمشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان المقبل، ببطولة مسلسل «تلت التلاتة»، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها نهاية ديسمبر، ولم يتم حتى الآن الكشف عن بقية نجوم العمل الذي سيعرض عبر 15 حلقة فقط، من إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المفترض، بحسب موقع «سيدتي نت»، أن تواصل الشركة المنتجة الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.



تأتي مشاركة غادة في الموسم المقبل بعد غيابها عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، حيث توقفت أعمالها الدرامية عند موسم 2021 ببطولة مسلسل «لحم غزال».