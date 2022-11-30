يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي برقان على الصليبخات 32-23 في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مساء أول من أمس ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع رصيده إلى 6 نقاط فيما بقي الصليبخات على رصيده السابق بـ 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز الفحيحيل على القرين 30-27 ورفع رصيده إلى 5 نقاط بينما بقي رصيد القرين خاليا.



وكان الكويت قد فاز على السالمية 34-28 ورفع رصيده الى 12 نقطة منفردا بالصدارة بينما ظل رصيد السالمية على 8 نقاط.



وفي منافسات الدرجة الأولى فاز النصر على الشباب 37-28 ورفع رصيده الى 7 نقاط وبقي الخاسر على رصيده السابق بـ 4 نقاط. كما فاز خيطان على الجهراء 31-23 ورفع رصيده الى 12 نقطة مغردا في صدارة الترتيب وحيدا عن بقية الفرق فيما ظل رصيد الخاسر على 3 نقاط.