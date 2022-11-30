بن غيث: وزارة التربية حريصة على التعاون مع المؤسسات المختلفة لتنظيم الأنشطة التوعوية

البلالي: لا تستطيع جهة واحدة سواء رسمية أو مجتمعية أن تتصدى لظاهرة المخدرات بمفردها

العازمي: المبادرة مستمرة لتعزيز القيم الاجتماعية في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات

الهاجري: نطالب بتعميم تلك المبادرات المتميزة على جميع مناطق الكويت



أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن محافظة الأحمدي تعتز بأنها وبفضل من الله تعالي كانت وستظل في الصدارة، من حيث رصد الأولويات الوطنية والتفاعل معها عبر البرامج والأنشطة النوعية الهادفة، التي توجتها بحملة «واعي» تحت شعار «خلك واعي لا تكون التالي»، ترجمت بجلاء توجيهات مجلس الوزراء الموقر الأخيرة فيما يخص تعزيز جهود التصدي لهذه الآفة الخطيرة، مؤكدا أن المبادرة ستتواصل بمشيئة الله تعالى على مدار العام الدراسي وستتطرق إلى العديد من الأولويات المجتمعية الأخرى.



وخلال حفل اختتام المرحلة الأولى من المبادرة المجتمعية (واعي) للتوعية بآفة المخدرات الذي تم تنظيمه امس الثلاثاء في ثانوية عيسى الهولي بمنطقة العقيلة، أعرب الخالد عن سعادته الغامرة بالحصاد المميز للحملة في أولى مراحلها، متوجها بالشكر والتقدير والثناء إلى مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث ومسؤولي المنطقة، والشكر موصول إلى جمعية بشائر الخير وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والمكتب الفني بالمحافظة، ولأصحاب المبادرة والقائمين على تنفيذها.



وكرّم الخالد المشاركين في المبادرة من متحدثين ومنظمين، كما اشتمل حفل الختام على محاضرتين ختاميتين للطلبة الحضور تحدث خلالهما الشيخ عبدالحميد البلالي والدكتور بلال غزال اللذين تناولا أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع نفسيا وصحيا خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب.



بدوره، أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث حرص وزارة التربية على التعاون مع الجهات المختلفة سواء الرسمية أو الأهلية لتنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية خاصة تلك التي تصب في صالح أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في كل المراحل التعليمية، مثمنا جهود محافظة الأحمدي وتعاونها الدائم مع المنطقة التعليمية، وحرصها على مشاركة المنطقة في البرامج والأنشطة الوطنية والاجتماعية التي تنظمها باستمرار.



وأكد بن غيث ان مواجهة آفة المخدرات ضرورة مجتمعية تستلزم التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والجهات، مشيرا إلى الدور الكبير للأسرة في هذا الجانب ومتابعتها للأبناء، متمنيا للجميع السلامة والوقاية من شرور المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي.



وأوضح رئيس فريق مبادرة واعي محمد العازمي ان المرحلة الأولى من المبادرة شملت طلاب المرحلة الثانوية بمناطق مختلفة من محافظة الأحمدي، لافتا إلى الرعاية الكريمة لمحافظ الأحمدي، وإلى استمرار المبادرة نظرا لأهميتها في تعزيز القيم الاجتماعية في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.



من جانبه، شدد الشيخ عبدالحميد البلالي رئيس جمعية بشائر الخير على ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة تلك الآفة، فلا تستطيع جهة واحدة سواء رسمية أو مجتمعية أن تتصدى لظاهرة المخدرات بمفردها، مثمنا التعاون بين وزارة التربية ومحافظة الأحمدي والجمعيات الأهلية لتنظيم تلك الحملة التي شملت مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة الأحمدي، متمنيا على مجلس الوزراء ان تعمم تلك المبادرة على جميع محافظات الكويت.



وأضاف البلالي: على وزارة الإعلام أيضا دعم تلك الجهود والاهتمام بتسليط الضوء على تلك الظاهرة كأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.



وبدوره، أعرب مختار منطقة المنقف منصور الهاجري عن سعادته بتنظيم تلك الحملة في محافظة الأحمدي، مشيدا بالمتحدثين الذين أثروا الفعالية بحديثهم المتميز عن ظاهرة المخدرات وآثارها الاجتماعية السيئة، مطالبا بتعميم تلك المبادرات على كل مناطق الكويت.