منصور السلطان



أحالت دوريات أمن مديرية العاصمة مساء أول من أمس مواطنا ووافدا باكستانيا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما بإحدى المناطق وهما بحالة تعاطي وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط.



ووفق ما أفاد مصدر أمني لـ «الأنباء» فإنه خلال تجول إحدى دوريات أمن مديرية أمن العاصمة مساء أول من أمس بإحدى المناطق السكنية ضمن خطة قطاع الأمن العام للانتشار الأمني لدوريات الأمن في المناطق السكنية والتجارية لضبط المطلوبين ومروجي المواد المخدرة والتي يشرف عليها الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، تم الاشتباه بسيارة تسير بإحدى المناطق بطريقة تثير الشك وبعد إجبار قائدها على التوقف تبين انه مواطن في العقد الثالث من عمره ويرافقه وافد باكستاني الجنسية، وهما بحالة تعاط، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ، فتمت إحالتهما والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.