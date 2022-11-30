يتطلع منتخب السعودية لمواصلة مسيرته في كأس العالم والتأهل للأدوار الإقصائية عندما يواجه المكسيك اليوم ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة على ملعب (لوسيل).



ويتصدر منتخب پولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب الأرجنتين، الذي يتفوق بفارق الأهداف على منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في رصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب المكسيك الترتيب بنقطة واحدة.



ويمتلك «الأخضر»، الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، مصيره في يده قبل خوض الجولة الأخيرة، حيث يكفيه الفوز على المكسيك، للصعود رسميا للدور المقبل وتكرار إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، دون انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين الأرجنتين وپولندا، حيث سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، في تلك الحالة. أما في حال تعادل منتخب السعودية، الذي أحرز هدفين وسكنت شباكه 3 أهداف في مشواره بالمجموعة حتى الآن، سوف يرفع رصيده إلى 4 نقاط، ولكن تأهله سيكون مرهونا بنتيجة مباراة الأرجنتين وپولندا.



أما الخسارة، فسوف تعني وداع المنتخب السعودي للمونديال رسميا، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى حيث سيظل رصيده متوقفا حينها عند 3 نقاط.



من جانبه، لا بديل أمام منتخب المكسيك، الذي لم يسجل أي هدف واستقبل هدفين، سوى حصد النقاط الـ 3، للإبقاء على آماله في اجتياز دور المجموعات للمرة العاشرة في تاريخه، وانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الأرجنتين وپولندا.



وجاءت بداية المنتخب السعودي على أفضل وجه في المجموعة، عقب فوزه التاريخي 2-1 على منتخب الأرجنتين، لكن صادفه سوء حظ بالغ في اللقاء الآخر أمام منتخب پولندا، الذي خسره 0-2، ليتأجل حسم التأهل للدور المقبل إلى الجولة الأخيرة. أما منتخب المكسيك، الذي يسجل ظهوره الـ 17 في كأس العالم، فلم يقدم الأداء المنتظر منه خلال البطولة، حيث تعادل بدون أهداف مع منتخب پولندا في الجولة الافتتاحية، بل إنه كاد أن يخسر اللقاء لولا إهدار روبرت ليفاندوفسكي، نجم المنتخب الپولندي، ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وواصل المنتخب المكسيكي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، أداءه المهتز في الجولة الثانية، التي شهدت خسارته 0-2 أمام منتخب الأرجنتين.



ويأمل منتخب المكسيك في مواصلة تفوقه على نظيره السعودي في لقاءاتهما المباشرة، بعد فوزه في جميع اللقاءات الرسمية الثلاثة التي جرت بينهما من قبل.