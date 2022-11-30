المنتخب السعودي قدم أداء جميلاً.. وينقصه الحظ واللمسة الأخيرة

المغرب سيبلغ الدور الثاني.. وفينيسيوس سيفرض نفسه كأفضل لاعب



عبدالعزيز الجاسم



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، وهو مدافع القادسية ومنتخبنا الوطني سابقا محمد بنيان، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



بعد أن شرف دور المجموعات على الانتهاء، ما المنتخبات التي حظيت بإعجابك؟



٭ منتخبات السعودية والبرازيل وفرنسا والمغرب.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ أتوقع أن يكون منتخب الدنمارك الذي يقدم مستويات جيدة ويمتلك لاعبين مميزين.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ ألمانيا، اذا نجحت في التأهل، والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ الأقرب لنيل اللقب المنتخب البرازيلي.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ بلا شك أنا من مشجعي «السامبا» وأتمنى أن يواصل المنتخب المغربي أداءه الجيد وينجح في التأهل.



من تتوقع أن يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ أتوقع أن يكون الدنمارك، لكن قد يحقق أحد المنتخبات الأفريقية مفاجأة بعد المستويات المميزة التي قدمتها في الفترة الماضية.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ الأقرب سيكون نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ نجم وسط برشلونة الإسباني بيدري.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ الحارس الألماني مانويل نوير فإنه بلا شك سيكون الأقرب لنيل هذه الجائزة إذا نجحت ألمانيا في التأهل



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ سيكون أحد ثلاثي باريس سان جرمان والأقرب مبابي وبعده ميسي ونيمار.



نجح منتخب البرتغال في التأهل للدور الثاني والأرجنتين تنتظر، هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز في الأدوار التالية، إذا نجح منتخب التانغو في التأهل؟



٭ ميسي سيتألق لأنه يعتمد على المهارة ويشارك باستمرار ومنتخب الأرجنتين حاليا قوي ومنافس ولديه استمرار، ورونالدو رغم تراجع مستواه عن السابق فإنه من الممكن ان يقدم مردودا جيدا في الأدوار التالية.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ الجميع يفتقد المنتخب الإيطالي، وبالنسبة للاعب فهو نجم مان سيتي النرويجي ايرلينغ هالاند.



المنتخبات العربية السعودية وتونس والمغرب ما تقييمك لأدائها وتوقعاتك لحظوظها في التأهل؟



٭ المنتخب السعودي قدم أداء جميلا وخصوصا أمام منتخب عالمي وقوي مثل الارجنتين، وينقصه الحظ واللمسة الأخيرة وكذلك المغرب الذي يلعب بتوازن، أما تونس فأداؤها لا يسير على وتيرة واحدة، وأتوقع تأهل المغرب والسعودية.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ بالنسبة لي سافرت إلى قطر في الفترة الماضية في أكثر من مناسبة وما شاهدته أمر يفوق الوصف من الملاعب والتنظيم والإعلام حتى الأمور الترويجية حول الملعب تلفت الانتباه، ومن دون مبالغة كل شيء رائع هناك، وأعتبر قطر أرضا خصبة ومناسبة لاستضافة أي حدث عالمي رياضي خصوصا ان الشعب هناك عاشق للكرة.