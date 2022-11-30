أعلن مركز الكويت للمكافحة السرطان عن انطلاق مؤتمر الكويت الرابع لسرطانات الجهاز الهضمي الخميس ويهدف إلى تقديم خارطة طريق شاملة من أجل تحقيق افضل النتائج في علاج سرطانات الجهاز الهضمي.



وقال استشاري جراحة الأورام في المركز د. مدحت عطيفة في تصريح صحافي إن المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي سيقدم مراجعة شاملة ودقيقة عن أحدث الأساليب في علاج سرطانات الجهاز الهضمي.



وأضاف عطيفة ان جراحة الأورام وتخصصاتها الدقيقة تمثل أعلى مستوى من الخدمة الطبية الفاعلة المقدمة لمرضى سرطانات الجهاز الهضمي، مبينا أن كل إجراء جراحي مصمم خصوصا لكل مريض حسب نوعية ومرحلة المرض.



وأشار إلى أن سرطانات المريء والمعدة تعتبر من أهم المشاكل الصحية الخطيرة إذ تأتي في الترتيب الثاني من حيث إجمالي عدد الوفيات.



وأوضح أن العقد الماضي شهد تقدما ملحوظا بأسلوب علاج مثل هذه الأنواع من السرطانات على مستوى التشخيص والتحديد المرحلي للأورام وتطور العلاج الجراحي المناسب.



وكشف عن استحداث جراحات المناظير الجراحية والروبوت واعتمادها بديلا للجراحات التقليدية في علاج هذا النوع من السرطانات للحالات المبكرة لتحقيق معدلات شفاء عالية.



وأوضح أن حالات سرطان القولون والمستقيم تعد أحد أشد الأمراض فتكا بالمريض والأكثر شيوعا بين مرضى السرطان إلا أنه لحسن الحظ يستجيب معظمها جيدا للعلاج الجراحي الدقيق.