أعلن أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.علي السهلي أن الرابطة تواصل جهودها بعقد لقاءات مع نواب مجلس الأمة لتنقل لهم معاناة المدربين والبحث عن حلول لها، مشيرا إلى أن وفدا من الرابطة ترأسه فيصل الضاحي، وبحضور نائب رئيس الرابطة خليل الشطي التقى النائب مهلهل المضف ونقل له عددا من قضايا المدربين، وعلى رأسها قضية ترقيات حملة الدبلوم من أعضاء هيئة التدريب، وهي ترقيات مستحقة تكريما لما بذلوه من جهود طول مسيرتهم التدريبية الممتدة لسنوات طويلة، إضافة لتفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التطبيقي المعطل منذ العام 2014 بشأن صرف مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير، و400 دينار لحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب أسوة بنظرائهم في وزارة التربية ووزارة الأوقاف.



وأشار السهلي إلى أن النائب مهلهل المضف كان متفهما جدا لأحقية حملة الدبلوم في الترقية، ووعد بتبني مطالب الرابطة والعمل على إقرارها بأقرب وقت ممكن.



وأكد السهلي على أن الرابطة لديها أمل وتفاؤل كبير بالنائب المضف كونه أحد أبناء الهيئة، فهو المؤسس الابرز لاتحاد طلبة التطبيقي كما أنه كان أحد أعضاء الهيئة التدريبية بالهيئة وعلى اطلاع كامل بقضايا الهيئة ومنتسبيها.