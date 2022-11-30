عبدالكريم العبدالله



فتحت وزارة الصحة باب التقديم لتظلمات الأعمال الممتازة «إلكترونيا» عبر موقع الوزارة https://grievance.moh.gov.kw/bonus/،



اعتبارا من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، واشترطت الوزارة أن يكون الموظف حاصلا على تقدير «امتياز» لسنة 2021 فضلا عن ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية.



وتضمنت الشروط التي تنشرها «الأنباء» ألا يكون الموظف قد تجاوزت مدة إجازته المرضية خلال 2021 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى، وتكون مدة المداومة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية 70% من عدد أيام النوبة و180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات. كما يجب ألا يكون مقدم الطلب قد حصل على «أعمال ممتازة» خلال 2021، حيث إن التظلم فقط لمن لم يحصل عليها.