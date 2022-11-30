أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ان قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 448 شخصا في حملة قمع الاحتجاجات التي أججها مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة منتصف سبتمبر، أكثر من نصفهم في مناطق الأقليات العرقية.

وقالت إن بين هؤلاء نحو 60 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما بينهم تسع فتيات و29 امرأة، والحصيلة لا تشمل قتلى قوات الأمن، وإن 16 شخصا قتلوا الأسبوع الماضي وحده.

وتخالف تلك الأرقام ما أعلنه قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، عن أن أكثر من 300 شخص قتلوا، في أول اعتراف من السلطات بهذه الحصيلة من الخسائر.

وقال حاجي زاده في تسجيل مصور نشرته وكالة «مهر» الإخبارية، إن «الجميع في البلاد تأثروا بوفاة هذه السيدة.

أعتقد أن أكثر من 300 شهيد سقطوا بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة»، وتشمل الحصيلة عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.