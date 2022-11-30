أعربت الفنانة سميرة سعيد، عن سعادتها بفوز المنتخب المغربي على بلجيكا 2-0، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، إنها عادت من بلجيكا، لافتة إلى أنها شاهدت المباراة في مصر.



وأضافت: «كنت بتنطط من الفرحة، لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الثاني واللاعبون قدموا إبهارا ومستوى عالميا لا يقل عن البرازيل والأرجنتين».



وذكرت أنها كانت تتمنى مشاركة مصر في مونديال قطر، موضحة أن كل الفرق العربية المشاركة في تلك النسخة من كأس العالم تقدم أداء أكثر من رائع وبطوليا.