أثنى نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو بشكل كبير على مواطنه كاسيميرو بعدما قاد «السيليساو» للتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. وسجل كاسيميرو هدف الفوز 1-0 للمنتخب البرازيلي في شباك نظيره السويسري الإثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، ليكون الانتصار الثاني لـ «السيليساو» الذي حسم تأهل البرازيل إلى دور الستة عشر بالمونديال، حيث كان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره بالفوز على صربيا 2-0. وفي مقابلة أجراها رونالدو مع كاسيميرو، أثنى «الظاهرة» بشكل كبير على لاعب مان يونايتد الإنجليزي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. وقال رونالدو في مقابلته مع كاسيميرو، التي بثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه: «برأيي، كنت الأفضل في المباراتين، تهانينا، وقد سجلت هدفا في هذه المباراة، كم هو رائع أن تسجل في كأس العالم؟».



ورد كاسيميرو قائلا: «لا يمكن أن تتخيل مدى الفخر الذي أشعر به كوني أستمع إلى هذه الكلمات منك، في صغري رأيتك وأنت تلعب، وأخبرتك عدة مرات في مدريد بأنك قدوتي، شكرا لك أنت وروبرتو كارلوس وكاكا، أنا سعيد من أعماق قلبي لأحصل على هذا الثناء».



وأضاف كاسيميرو: «أنت تعلم مدى أهمية تمثيل المنتخب بالنسبة لنا، وكم هو رائع أن يأتي الثناء من نجم صاحب انتصارات مهمة مثلك، فمسيرتك لا تحتاج التحدث عنها وأنا سعيد بإشادتك». وقال رونالدو: «أنت لم تخطئ في المباراتين، لقد تابعت، وبجانبي سيميوني وروبرتو كارلوس وكافو وكاكا، وكان هناك اتفاق بيننا في تحليل الأداء على أنك كنت الأفضل على أرض الملعب، وكانت قدرتك على قراءة الملعب مبهرة، وقدمت أداء جيدا هجوميا ودفاعيا».